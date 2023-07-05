Магазины Латвии завышают цены на товары

Новости Латвии. С наценкой в 300 %. Магазины Латвии наживаются на согражданах. Проблему озвучил председатель правления Совета по сотрудничеству сельхозорганизаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По его словам, стране не хватает регулятора. Он мог бы контролировать ценовую политику, чтобы избежать завышенных цен на товары. При этом, если супермаркеты снижать стоимость продукта отказываются, они обязаны выплатить дополнительный налог. Правда, пока инициатива существует только на бумаге, начнется ли ее реализация в принципе, неизвестно.