Мадьяр хочет обсудить с Зеленским закарпатских венгров

Будущий премьер Венгрии Петер Мадьяр намерен провести в начале лета встречу с Владимиром Зеленским, пишет РИА Новости.

Переговоры могут пройти в украинском городе Берегово. Политики обсудят правовое положение венгров в Закарпатье. Мадьяр отметил необходимость отмены ограничений прав венгров, существующих на протяжение не одного десятилетия – возвращения закарпатским венграм культурных, языковых, административных прав, права на получение высшего образования в Украине.

Песков рассказал, почему на параде Победы не будет военной техники

Фото: Pinterest