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Мадьяр хочет обсудить с Зеленским закарпатских венгров

29 апреля 2026 13:14
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Мадьяр хочет обсудить с Зеленским закарпатских венгров-0

Будущий премьер Венгрии Петер Мадьяр намерен провести в начале лета встречу с Владимиром Зеленским, пишет РИА Новости.

Переговоры могут пройти в украинском городе Берегово. Политики обсудят правовое положение венгров в Закарпатье. Мадьяр отметил необходимость отмены ограничений прав венгров, существующих на протяжение не одного десятилетия – возвращения закарпатским венграм культурных, языковых, административных прав, права на получение высшего образования в Украине.

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Фото: Pinterest

# Международная политика # Владимир Зеленский

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