Мадуро вызвал Маска на бой. Ставка – полет на Марс вместе

Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил Илону Маску провести бой в Каракасе, и бизнесмен принял предложение. Об этом сообщает ТАСС.

Мадуро пригласил провести поединок на арене «Полиедро» и заявил, что в случае победы он полетит с Маском на Марс. Маск подтвердил это в соцсети X (бывший Twitter) и отметил, что бой будет реальным, в отличии от предполагаемой драки с Марком Цукербергом.

В июне 2023 года Маск вызвал Цукерберга на бой после того, как стало известно о выпуске конкурентного приложения Meta. Маск предлагал провести бой на сцене «античного Рима», но Цукерберг отклонил предложение, обвинив Маска в том, что он не относится к спорту серьезно.