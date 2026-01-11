Мадуро передал первое послание из тюрьмы США – что сказал

Венесуэльский президент Николас Мадуро, находящийся в американской тюрьме, через своего сына призвал своих сторонников «не грустить». Об этом пишет газета El Universal.

Он подчеркнул, что остается твердым и непобедимым, а его товарищи должны идти вперед с гордо поднятой головой.

«Президент сказал нам, что он силен, что нам не стоит грустить. Это напоминает нам, что мы – бойцы», – приводятся в тексте слова сына венесуэльского лидера.

Мадуро и его супруга были задержаны американскими военными 3 января и вывезены из страны.

На другой день он был доставлен в федеральный суд в Нью-Йорке, где он заявил о своей невиновности и что по-прежнему считает себя президентом Венесуэлы.

Суд позволил консульские визиты и назначил новое слушание на 17 марта.

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