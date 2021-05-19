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Люди в панике убегали из здания. В Китае начал раскачиваться 73-этажный дом

19 мая 2021 13:23
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Новости Китая. Раскачивающийся небоскреб вызвал панику в китайском Шэньчжэне. 73-этажное здание, в котором расположены офисы компаний, а также магазины, начало шататься, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Люди в панике убегали из здания. В Китае начал раскачиваться 73-этажный дом-1

Люди в панике бежали по лестнице вниз, многие теряли обувь. В центре города жители также пытались поскорее отдалиться от здания.

Люди в панике убегали из здания. В Китае начал раскачиваться 73-этажный дом-4

Что произошло, остается загадкой. Не было ни сильного ветра, ни землетрясения, не обнаружены и какие-либо трещины. По некоторым данным, причиной инцидента мог стать просевший фундамент.

Люди в панике убегали из здания. В Китае начал раскачиваться 73-этажный дом-7

Проверка продолжается.

# ЧП # Фотофакт

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