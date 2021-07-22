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Люди тонули в метро. К чему привело мощное наводнение в китайской провинции Хэнань?

22 июля 2021 07:41
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Новости Китая. Большая финансовая поддержка будет оказана китайской провинции Хэнань, на которую обрушилось сильнейшее наводнение. Соответствующее распоряжение сделал глава КНР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Люди тонули в метро. К чему привело мощное наводнение в китайской провинции Хэнань?-1

Стихия унесла жизни нескольких десятков человек в городе Чжэнчжоу, 12 из них погибли в метро. Из-за большой воды обрушилась подпорная стена подземки, и люди оказались заблокированы в тоннеле.

Люди тонули в метро. К чему привело мощное наводнение в китайской провинции Хэнань?-4

Непогода привела к разрушительным последствиям и на поверхности. Ливни вызвали прорыв плотины, повреждены десятки зданий и автомобилей. Серьезный ущерб нанесен сельскому хозяйству. Эвакуированы десятки тысяч местных жителей. Сотрудники экстренных служб продолжают поисково-спасательные операции.

# Наводнение # Фотофакт

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