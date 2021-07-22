Люди тонули в метро. К чему привело мощное наводнение в китайской провинции Хэнань?

Новости Китая. Большая финансовая поддержка будет оказана китайской провинции Хэнань, на которую обрушилось сильнейшее наводнение. Соответствующее распоряжение сделал глава КНР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стихия унесла жизни нескольких десятков человек в городе Чжэнчжоу, 12 из них погибли в метро. Из-за большой воды обрушилась подпорная стена подземки, и люди оказались заблокированы в тоннеле.