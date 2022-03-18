«Люди строят бизнес на горе». Украинские мошенники обещают вывезти людей за деньги в безопасное место

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в очередной раз заявил, что конфликт в Украине не должен выйти за пределы страны. Однако на фоне этих заявлений Запад продолжает «накачивать» националистов и ВСУ вооружением, а теперь еще и деньгами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители Харьковской области, которым удалось эвакуироваться в Россию, тоже рассказывают об угрозах и обстрелах со стороны ВСУ. По словам беженцев, на Украине появились «перевозчики»-мошенники, которые за деньги обещают вывезти людей, но после получения оплаты исчезают.