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«Люди строят бизнес на горе». Украинские мошенники обещают вывезти людей за деньги в безопасное место

18 марта 2022 19:49
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг в очередной раз заявил, что конфликт в Украине не должен выйти за пределы страны. Однако на фоне этих заявлений Запад продолжает «накачивать» националистов и ВСУ вооружением, а теперь еще и деньгами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители Харьковской области, которым удалось эвакуироваться в Россию, тоже рассказывают об угрозах и обстрелах со стороны ВСУ. По словам беженцев, на Украине появились «перевозчики»-мошенники, которые за деньги обещают вывезти людей, но после получения оплаты исчезают.

«Люди строят бизнес на горе». Украинские мошенники обещают вывезти людей за деньги в безопасное место-1

Наши пограничники, ВСУ понимают, куда мы все едем, для них это не новость, но им нужно держать планку, гнуть свою линию до конца. Просто нас не выпустили.

«Люди строят бизнес на горе». Украинские мошенники обещают вывезти людей за деньги в безопасное место-4

Были обстрелы. Мы выжидали, чтобы не обстреляли нас, потому что у нас вокруг дома все горели, страшно было. Страшно было до утра дожить.

«Люди строят бизнес на горе». Украинские мошенники обещают вывезти людей за деньги в безопасное место-7

– Много обманывают, просят предоплату, мол, мы вас вывезем, довезем куда-то, потом исчезают.
– Сколько просят?
– По-разному. От 100 долларов до 1 000.
– Люди строят бизнес на горе, скажем так.

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# Международная политика # Сергей Шуманский # Фотофакт

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