Люди находились на карантине по коронавирусу. В Китае обрушилась гостиница, есть жертвы

Новости Китая. Около полусотни человек извлекли из-под завалов отеля в китайском Фуцзяне. Семеро погибли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще несколько десятков граждан могут находиться под завалами. На месте ЧП продолжается масштабная поисково-спасательная операция. В ней задействованы 170 пожарных расчетов и более 800 военнослужащих.