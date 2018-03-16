Людей выбросило со своих мест. В Грузии на горнолыжном курорте вышла из строя канатная дорога

Новости Грузии. 16 марта на курорте Гудаури в Грузии восемь человек были травмированы из-за выхода из строя канатной дороги.

Как сообщает ТАСС, в больницу населенного пункта были доставлены восемь человек, одного из которых выписали после оказания медпомощи.

По информации министра здравоохранения Грузии Давида Сергеенко, особого внимания требуют два случая – открытый перелом руки и травма головы у украинского туриста и боли в пояснице у беременной женщины из Швеции. Состояние остальных пострадавших называют удовлетворительным.

Из Тбилиси направлены несколько реанимобилей, которые при необходимости перевезут пострадавших в столицу.

Как отмечают в МВД Грузии, происшествие случилось в результате аварийной остановки канатной дороги, которая начала двигаться в обратном направлении. Из-за этого некоторые туристы стали спрыгивать вниз и были травмированы.

По факту произошедшего начато расследование.