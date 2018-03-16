Прямой эфир

Людей выбросило со своих мест. В Грузии на горнолыжном курорте вышла из строя канатная дорога

16 марта 2018 13:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Грузии. 16 марта на курорте Гудаури в Грузии восемь человек были травмированы из-за выхода из строя канатной дороги.

Как сообщает ТАСС, в больницу населенного пункта были доставлены восемь человек, одного из которых выписали после оказания медпомощи.

По информации министра здравоохранения Грузии Давида Сергеенко, особого внимания требуют два случая – открытый перелом руки и травма головы у украинского туриста и боли в пояснице у беременной женщины из Швеции. Состояние остальных пострадавших называют удовлетворительным.

Из Тбилиси направлены несколько реанимобилей, которые при необходимости перевезут пострадавших в столицу.

Как отмечают в МВД Грузии, происшествие случилось в результате аварийной остановки канатной дороги, которая начала двигаться в обратном направлении. Из-за этого некоторые туристы стали спрыгивать вниз и были травмированы.

По факту произошедшего начато расследование.

# Несчастный случай

Другие новости рубрики

Все новости
В немецком Кёльне при столкновении двух электричек пострадали 43 человека. Машинист одного состава был пьян
16 марта 2018 13:17

В немецком Кёльне при столкновении двух электричек пострадали 43 человека. Машинист одного состава был пьян

В бельгийском Антверпене прогремели два мощных взрыва: уничтожены 14 легковых автомобилей
16 марта 2018 13:08

В бельгийском Антверпене прогремели два мощных взрыва: уничтожены 14 легковых автомобилей

В Турции по подозрению в подготовке теракта задержали почти 50 человек, в том числе женщин и детей
16 марта 2018 12:43

В Турции по подозрению в подготовке теракта задержали почти 50 человек, в том числе женщин и детей