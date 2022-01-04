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Людей просят оставаться дома. На восток США обрушился зимний шторм

04 января 2022 08:24
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Новости США. Сильнейший зимний шторм обрушился на восток США. Из-за снегопада отменены тысячи авиарейсов, закрыты школы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Людей просят оставаться дома. На восток США обрушился зимний шторм-1

Людей просят по возможности не выходить из дома. Экстренные службы готовятся к массовому отключению электричества. В Вашингтоне закрыты правительственные учреждения, практически не ходит транспорт. В городе объявлено чрезвычайное положение. По прогнозам синоптиков, в течение дня в регионе за час может выпасть более 30 сантиметров снега.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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