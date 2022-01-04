Людей просят оставаться дома. На восток США обрушился зимний шторм

Людей просят по возможности не выходить из дома. Экстренные службы готовятся к массовому отключению электричества. В Вашингтоне закрыты правительственные учреждения, практически не ходит транспорт. В городе объявлено чрезвычайное положение. По прогнозам синоптиков, в течение дня в регионе за час может выпасть более 30 сантиметров снега.