Любопытной коале чуть нос не оторвали. Животное забрело на заправочную станцию

Любопытной коале чуть нос не оторвали. Дело было на заправочной станции.
Любопытной коале чуть нос не оторвали. Дело было на заправочной станции.
Дикое животное исследовало буквально каждый метр помещения и взобралось на ногу сотрудника. Происходящее на юге Австралии сначала запечатлели камеры видеонаблюдения, затем работники заправки сами все снимали на телефон.
Коала провела среди людей около 40 минут, прежде чем прибыли представители службы охраны дикой природы, чтобы забрать животное и выпустить в привычную среду обитания.
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