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Любопытной коале чуть нос не оторвали. Животное забрело на заправочную станцию

24 марта 2023 19:59
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Любопытной коале чуть нос не оторвали. Дело было на заправочной станции.

Любопытной коале чуть нос не оторвали. Животное забрело на заправочную станцию-1

Дикое животное исследовало буквально каждый метр помещения и взобралось на ногу сотрудника. Происходящее на юге Австралии сначала запечатлели камеры видеонаблюдения, затем работники заправки сами все снимали на телефон.

Любопытной коале чуть нос не оторвали. Животное забрело на заправочную станцию-4

Коала провела среди людей около 40 минут, прежде чем прибыли представители службы охраны дикой природы, чтобы забрать животное и выпустить в привычную среду обитания.

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# Животные # Фотофакт

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