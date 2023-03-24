Любопытной коале чуть нос не оторвали. Животное забрело на заправочную станцию

Любопытной коале чуть нос не оторвали. Дело было на заправочной станции.

Дикое животное исследовало буквально каждый метр помещения и взобралось на ногу сотрудника. Происходящее на юге Австралии сначала запечатлели камеры видеонаблюдения, затем работники заправки сами все снимали на телефон.