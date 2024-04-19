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Любой военный объект в небе над нашей страной будет уничтожен – глава сухопутных войск Ирана

19 апреля 2024 18:32
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Израиль и Иран не собираются наносить новые взаимные военные удары. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на спецслужбы одной из стран. Внимание мировой общественности приковано к очередному витку эскалации конфликта на Ближнем Востоке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Любой военный объект в небе над нашей страной будет уничтожен – глава сухопутных войск Ирана-1

Ранее уже сообщалось, что ЦАХАЛ ночью атаковал несколько иранских позиций в городе Исфахан. В его окрестностях размещены склады с ядерными объектами, которые, возможно, должны были стать целью удара. Иранская сторона заявляет, что все ракеты были ликвидированы средствами ПВО и действия Израиля остались безуспешными.

Любой военный объект в небе над нашей страной будет уничтожен – глава сухопутных войск Ирана-4

Киюмарс Хейдари, глава сухопутных войск Ирана:
Вчера вечером вы стали свидетелями того, что любой военный объект, который появится в небе над нашей страной, будет уничтожен. Когда они отправили беспилотники, наша система защиты сработала быстро и качественно. К счастью, серьезных проблем не было.

Ситуация на Ближнем Востоке сказывается и на других странах. Так, во французской столице неизвестный угрожал подорвать себя в посольстве Ирана. Парижские силовики оцепили район, также было частично приостановлено движение транспорта. Вскоре злоумышленника арестовали. По некоторым данным, взрывчатки при нем не оказалось. На фоне нарастающего конфликта между Израилем и Ираном в Европе повсеместно усиливают меры безопасности. Власти сообщают о росте преступлений на фоне правого экстремизма.

Любой военный объект в небе над нашей страной будет уничтожен – глава сухопутных войск Ирана-7

Хотя многие уверяют, что Израиль не намерен в будущем продолжать накалять ситуацию в регионе, ЦАХАЛ своими действиями показывает обратное. В пресс-службе вооруженных сил заявили об атаках на территорию Ливана. Артиллерия нанесла несколько ударов по позициям боевиков. Такое решение в ведомстве объяснили ответом на недавние обстрелы Израиля со стороны группировки «Хезболлах».

# Международная политика

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