Любой военный объект в небе над нашей страной будет уничтожен – глава сухопутных войск Ирана

Израиль и Иран не собираются наносить новые взаимные военные удары. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на спецслужбы одной из стран. Внимание мировой общественности приковано к очередному витку эскалации конфликта на Ближнем Востоке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее уже сообщалось , что ЦАХАЛ ночью атаковал несколько иранских позиций в городе Исфахан. В его окрестностях размещены склады с ядерными объектами, которые, возможно, должны были стать целью удара. Иранская сторона заявляет, что все ракеты были ликвидированы средствами ПВО и действия Израиля остались безуспешными.

Киюмарс Хейдари, глава сухопутных войск Ирана:

Вчера вечером вы стали свидетелями того, что любой военный объект, который появится в небе над нашей страной, будет уничтожен. Когда они отправили беспилотники, наша система защиты сработала быстро и качественно. К счастью, серьезных проблем не было.

Ситуация на Ближнем Востоке сказывается и на других странах. Так, во французской столице неизвестный угрожал подорвать себя в посольстве Ирана. Парижские силовики оцепили район, также было частично приостановлено движение транспорта. Вскоре злоумышленника арестовали. По некоторым данным, взрывчатки при нем не оказалось. На фоне нарастающего конфликта между Израилем и Ираном в Европе повсеместно усиливают меры безопасности. Власти сообщают о росте преступлений на фоне правого экстремизма.