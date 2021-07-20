Лямбда-штамм коронавируса зафиксирован более чем в 30 странах

Новости мира. Лямбда-штамм COVID-19 распространяется по миру. Речь идет о версии, впервые обнаруженной в Перу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она уже зафиксирована более чем в 30 странах. За развитием ситуации следят специалисты ВОЗ.

Сейчас планета под ударом дельта-штамма. Именно эта разновидность вируса спровоцировала новый всплеск заболеваний в ряде государств. Во Франции из-за распространения этого варианта вируса власти заявляют о четвертой волне пандемии и планируют ужесточать ограничения.