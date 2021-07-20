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Лямбда-штамм коронавируса зафиксирован более чем в 30 странах

20 июля 2021 10:53
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Новости мира. Лямбда-штамм COVID-19 распространяется по миру. Речь идет о версии, впервые обнаруженной в Перу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она уже зафиксирована более чем в 30 странах. За развитием ситуации следят специалисты ВОЗ.

Лямбда-штамм коронавируса зафиксирован более чем в 30 странах-1

Сейчас планета под ударом дельта-штамма. Именно эта разновидность вируса спровоцировала новый всплеск заболеваний в ряде государств. Во Франции из-за распространения этого варианта вируса власти заявляют о четвертой волне пандемии и планируют ужесточать ограничения.

Лямбда-штамм коронавируса зафиксирован более чем в 30 странах-4

В Турции в случае стремительного распространения дельта-штамма не исключают закрытия границ. Канада тем временем готовится встречать иностранцев. С 9 августа в страну смогут попасть полностью привитые граждане США, а с 7 сентября – все путешественники, получившие вакцину от COVID-19.

# Коронавирус # Фотофакт

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