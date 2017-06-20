Львов превращается в свалку: 9 тысяч тонн отходов не вывозят из города

Новости Украины. Мэрия Львова просит власти Украины помочь снять «мусорную блокаду». Отходы из города никто не вывозит, и их количество ежедневно увеличивается на 200 тонн. Это, в свою очередь, способствует распространению инфекционных заболеваний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проблемы с вывозом мусора начались еще в 2016 году, когда на свалке произошел пожар. Теперь отходы вывозить попросту некуда. Ситуация осложняется продолжением блокирования машин, осуществляющих вывоз мусора за пределы Львовской области.