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Львов превращается в свалку: 9 тысяч тонн отходов не вывозят из города

20 июня 2017 06:42
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Новости Украины. Мэрия Львова просит власти Украины помочь снять «мусорную блокаду». Отходы из города никто не вывозит, и их количество ежедневно увеличивается на 200 тонн. Это, в свою очередь, способствует распространению инфекционных заболеваний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Львов превращается в свалку: 9 тысяч тонн отходов не вывозят из города-1

Проблемы с вывозом мусора начались еще в 2016 году, когда на свалке произошел пожар. Теперь отходы вывозить попросту некуда. Ситуация осложняется продолжением блокирования машин, осуществляющих вывоз мусора за пределы Львовской области.

Львов превращается в свалку: 9 тысяч тонн отходов не вывозят из города-4

За последнюю неделю ситуация значительно ухудшилась: на 20 июня накопилось более 9 тысяч тонн ТБО. Город, в прямом смысле слова, превращается в свалку, а обращения о помощи так и остаются без ответа.

# Фотофакт # Охрана природы

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