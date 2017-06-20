Львов превращается в свалку: 9 тысяч тонн отходов не вывозят из города
Новости Украины. Мэрия Львова просит власти Украины помочь снять «мусорную блокаду». Отходы из города никто не вывозит, и их количество ежедневно увеличивается на 200 тонн. Это, в свою очередь, способствует распространению инфекционных заболеваний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Проблемы с вывозом мусора начались еще в 2016 году, когда на свалке произошел пожар. Теперь отходы вывозить попросту некуда. Ситуация осложняется продолжением блокирования машин, осуществляющих вывоз мусора за пределы Львовской области.
За последнюю неделю ситуация значительно ухудшилась: на 20 июня накопилось более 9 тысяч тонн ТБО. Город, в прямом смысле слова, превращается в свалку, а обращения о помощи так и остаются без ответа.