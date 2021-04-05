Лувр оцифровал все свои экспонаты. Теперь их можно увидеть онлайн

Новости Франции. Лувр оцифровал и разместил на бесплатном сайте всю свою коллекцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это более чем 480 тысяч произведений искусства.

На платформе представлены работы из восьми отделов музея: от исламского искусства и скульптур эпохи Возрождения до египетских древностей и картин художников со всего мира.

Ориентироваться пользователю поможет специальная интерактивная карта, которая позволит исследовать музей и его произведения, «переходя» из зала в зал. Онлайн-архив будет постоянно обновляться и расти.