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Лувр оцифровал все свои экспонаты. Теперь их можно увидеть онлайн

05 апреля 2021 16:12
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Новости Франции. Лувр оцифровал и разместил на бесплатном сайте всю свою коллекцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это более чем 480 тысяч произведений искусства.

Лувр оцифровал все свои экспонаты. Теперь их можно увидеть онлайн-1

На платформе представлены работы из восьми отделов музея: от исламского искусства и скульптур эпохи Возрождения до египетских древностей и картин художников со всего мира.

Ориентироваться пользователю поможет специальная интерактивная карта, которая позволит исследовать музей и его произведения, «переходя» из зала в зал. Онлайн-архив будет постоянно обновляться и расти.

# Музеи # Фотофакт

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