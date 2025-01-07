Лукашенко выразил соболезнования Си Цзиньпину в связи с землетрясением в Китае

Глава белорусского государства Александр Лукашенко направил слова соболезнования Председателю КНР Си Цзиньпину в связи с произошедшим землетрясением в Тибете. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Глава белорусского государства Александр Лукашенко направил слова соболезнования Председателю КНР Си Цзиньпину в связи с произошедшим землетрясением в Тибете. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Фото: president.gov.by
Он передал искренние соболезнования родным и близким и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.