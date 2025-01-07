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Лукашенко выразил соболезнования Си Цзиньпину в связи с землетрясением в Китае

07 января 2025 13:37
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Глава белорусского государства Александр Лукашенко направил слова соболезнования Председателю КНР Си Цзиньпину в связи с произошедшим землетрясением в Тибете. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Лукашенко выразил соболезнования Си Цзиньпину в связи с землетрясением в Китае-1

Фото: president.gov.by
 

Он передал искренние соболезнования родным и близким и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

# Александр Лукашенко

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