Лукашенко выразил соболезнования Си Цзиньпину в связи с землетрясением в Китае

Нью-Йорк первым из городов США ввёл плату за въезд в центр в час пик

Собранная сумма, которая, по оценкам, составит порядка 15 миллиардов долларов в год, пойдет на развитие общественного транспорта, заявляют власти мегаполиса. Кроме того, таким образом местные чиновники намерены бороться с пробками.