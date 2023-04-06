Лукашенко согласился с заявлением Макрона о ядерном оружии и внёс радикальное предложение

Надо выводить все ядерное оружие американцам из пяти или шести стран, где оно размещено. И точка. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, комментируя высказывание французского лидера Макрона о том, что ни одно государство не должно размещать ядерное оружие на территории другой страны, пишет БЕЛТА.

Отвечая на вопрос представителей СМИ в Москве, 6 апреля, по поводу заявления Макрона, белорусский лидер отметил, что с ним согласен. Поэтому нужно выводить все ядерное оружие США из стран, на территории которых оно размещено, сказал Лукашенко. «Я вообще в этом отношении радикал. Считаю, что ядерное оружие надо в течение буквально некоторого времени свезти в одну кучу и уничтожить. Вот и все», – заявил Президент Беларуси. Глава государства отметил, что это самое лучшее решение, но пока Беларусь делает так, как делаю американцы.