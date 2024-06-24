Лукашенко пригласил магистра Мальтийского ордена в Беларусь

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Во время своей гуманитарной деятельности представители Мальтийского ордена видели много боли и страданий жертв военных действий. Потери и лишения переживала и ваша страна. В этом году мы отмечаем 80-летие освобождения от нацизма, в огне борьбы с которым погиб каждый третий белорус. Именно поэтому призываем все государства к миру, диалогу, взаимодействию с открытым сердцем и чистой душой. В современном мире, охваченном конфликтами и враждебностью, этот призыв приобретает особое значение. Только понимание, переговоры, готовность слушать и умение слышать друг друга помогут нам построить мирное будущее для потомков.