Лукашенко поздравил президента и народ Уганды с Днём независимости

Беларусь готова к расширению взаимодействия с Угандой. Контактов между нашими странами становится все больше, и мы надеемся на их дальнейшее увеличение, а также приветствуем участие деловых кругов в двустороннем диалоге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это подчеркнул глава государства в своем послании лидеру Уганды по случаю Дня независимости республики. Александр Лукашенко поздравил своего африканского коллегу и народ этой страны с национальным праздником.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ваша страна имеет авторитет и играет значительную роль в Африке, что подтверждает ее избрание председателем Движения Неприсоединения. Беларусь высоко ценит основанные на дружбе и доверии хорошие дипломатические отношения с Угандой, которым в этом году исполняется 25 лет. Нас объединяет одинаковый взгляд на насущные вопросы международной повестки дня, в том числе на необходимость построения более сбалансированного и справедливого многополярного мира.