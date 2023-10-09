Лукашенко поздравил президента и народ Уганды с Днём независимости

Беларусь готова к расширению взаимодействия с Угандой. Контактов между нашими странами становится все больше, и мы надеемся на их дальнейшее увеличение, а также приветствуем участие деловых кругов в двустороннем диалоге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это подчеркнул глава государства в своем послании лидеру Уганды по случаю Дня независимости республики. Александр Лукашенко поздравил своего африканского коллегу и народ этой страны с национальным праздником.