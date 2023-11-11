Лукашенко поздравил народ Польши с Национальным праздником независимости

Глава государства поздравил народ Польши с Национальным праздником независимости. В своем послании Александр Лукашенко отметил, что у белорусов и поляков в совместном прошлом многовековое общее христианское и культурное наследие, широкие и дружественные контакты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И построить будущее мы сможем только укрепляя связи на принципах партнерства и доверия. Как показали прошедшие в стране парламентские выборы, поляки хотят остановить бессмысленный поиск внутренних противоречий и внешних угроз. Варшаве стоит прислушаться к голосу своих граждан с призывом жить в мире и согласии с представителями всех наций и вероисповеданий, – отметил глава государства.