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Лукашенко поздравил народ Польши с Национальным праздником независимости

11 ноября 2023 07:28
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Глава государства поздравил народ Польши с Национальным праздником независимости. В своем послании Александр Лукашенко отметил, что у белорусов и поляков в совместном прошлом многовековое общее христианское и культурное наследие, широкие и дружественные контакты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко поздравил народ Польши с Национальным праздником независимости-1

И построить будущее мы сможем только укрепляя связи на принципах партнерства и доверия. Как показали прошедшие в стране парламентские выборы, поляки хотят остановить бессмысленный поиск внутренних противоречий и внешних угроз. Варшаве стоит прислушаться к голосу своих граждан с призывом жить в мире и согласии с представителями всех наций и вероисповеданий, – отметил глава государства.

Лукашенко поздравил народ Польши с Национальным праздником независимости-4

Президент убежден: наилучшая гарантия безопасности для Польши сегодня – это дружественное соседство, прекращение необоснованной милитаризации и гонки вооружений. Только вместе шаг за шагом мы сможем внести свой вклад в преодоление конфронтации в нашем регионе, – подчеркнул Александр Лукашенко. Беларусь к этому готова.

# Праздничные даты # Александр Лукашенко # Фотофакт

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