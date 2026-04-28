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Лукашенко отметил беспримерный героизм народов в СССР

28 апреля 2026 15:54
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Лукашенко отметил беспримерный героизм народов в СССР-0

Лидер Беларуси Александр Лукашенко в обращении к участникам концерта-реквиема в Казани подчеркнул общий героизм народов СССР в годы Великой Отечественной войны. Об этом пишет пресс-служба главы государства.

Он отметил, что война затронула каждую семью, а Беларусь и Татарстан были связаны взаимной помощью и эвакуацией.

Президент напомнил о совместной борьбе на фронте и в тылу, а также о сохранении памяти о погибших. По его словам, подобные мероприятия помогают укреплять историческую память и служат напоминанием о трагедии войны.

Фото: president.gov.by

# Международная политика # Александр Лукашенко

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