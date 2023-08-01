Лукашенко направил соболезнование президенту Пакистана в связи с терактом

Более полусотни жизней унес теракт в Пакистане. Еще несколько сотен человек были ранены. Накануне смертник подложил бомбу в здание, где проходил съезд консервативно-религиозной партии. Соболезнования в связи с нападением в городе Кхар президенту исламской республики направил белорусский лидер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

С большой грустью в Беларуси узнали про трагедию в Кхаре, которая забрала жизни и покалечила множество мирных граждан. Наша страна решительно осуждает любые формы и проявления терроризма и экстремизма. Бесчеловечный акт в Кхаре накануне всеобщих выборов – это атака на международные основы демократии.