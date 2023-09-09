Лукашенко направил соболезнование королю Марокко в связи с землетрясением

Новости Марокко. Мощное землетрясение произошло в Марокко. Число погибших достигло более 800, но эта цифра весьма приблизительна. Соболезнование королю страны в связи с многочисленными жертвами выразил Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Больше всего пострадал город Марракеш. Там в старом квартале, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, за несколько минут обрушились десятки зданий. Масштабы ущерба по всей стране выяснить пока невозможно, так как со многими населенными пунктами отсутствует связь, завалены километры горных дорог. В ликвидации последствий стихии местным спасателям помогают жители и военные.