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Лукашенко: Концерт-реквием в Казани посвящен судьбе непокоренного народа

28 апреля 2026 15:11
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Лукашенко: Концерт-реквием в Казани посвящен судьбе непокоренного народа-0

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил обращение участникам концерта-реквиема «Каждый третий» в Казани (Республика Татарстан), назвав его гимном, посвященным судьбе народа, пережившего тяжелые потери в годы войны. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Он напомнил о масштабных жертвах Беларуси и подчеркнул историческую общность народов, которые вместе приближали Победу и сохраняют память о тех событиях.

«Мы бережно храним память о сыновьях Татарстана, нашедших последнее пристанище в белорусской земле», – сказал он.

Лукашенко отметил, что подобные проекты важны как напоминание о трагедии войны и предостережение для будущих поколений всего мира.

Фото: pixabay

# Международная политика # Александр Лукашенко

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