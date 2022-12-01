Лондонский музей возвращает 72 артефакта в Нигерию

Лондонский музей возвращает бронзовые артефакты в Нигерию. Всего 72 изделия, в том числе 12 медных табличек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В конце XIX их забрали британские солдаты, после чего экспонаты оказались в музеях Европы и США. Теперь они наконец вернутся на родину.

Абба Тиджани, директор комиссии Нигерии по музеям и памятникам:

Это действительно великий день, важный день для Нигерии. Сегодня мы подписываем соглашение о передаче некогда украденных предметов из страны. Так что это действительно большой шаг для нас.