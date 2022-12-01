Прямой эфир

Лондонский музей возвращает 72 артефакта в Нигерию

01 декабря 2022 13:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Лондонский музей возвращает бронзовые артефакты в Нигерию. Всего 72 изделия, в том числе 12 медных табличек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В конце XIX их забрали британские солдаты, после чего экспонаты оказались в музеях Европы и США. Теперь они наконец вернутся на родину.

Лондонский музей возвращает 72 артефакта в Нигерию-1

Абба Тиджани, директор комиссии Нигерии по музеям и памятникам:
Это действительно великий день, важный день для Нигерии. Сегодня мы подписываем соглашение о передаче некогда украденных предметов из страны. Так что это действительно большой шаг для нас.

Лондонский музей возвращает 72 артефакта в Нигерию-4

Африканские страны годами боролись за возвращение произведений. В Нигерии считают, что передача бенинской бронзы, вероятно, усилит давление на Британский музей в Лондоне. В нем хранится самая большая и значительная коллекция данных изделий.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Музеи # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В ОАЭ начало работать такси для животных. Теперь питомцев можно доставить в любое место
01 декабря 2022 13:40

В ОАЭ начало работать такси для животных. Теперь питомцев можно доставить в любое место

В Испании посылки с бомбой пришли в офис премьера и Министерство обороны
01 декабря 2022 13:27

В Испании посылки с бомбой пришли в офис премьера и Министерство обороны

В Литве построят учебный центр НАТО
01 декабря 2022 13:25

В Литве построят учебный центр НАТО