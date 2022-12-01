Лондонский музей возвращает 72 артефакта в Нигерию
Лондонский музей возвращает бронзовые артефакты в Нигерию. Всего 72 изделия, в том числе 12 медных табличек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В конце XIX их забрали британские солдаты, после чего экспонаты оказались в музеях Европы и США. Теперь они наконец вернутся на родину.
Абба Тиджани, директор комиссии Нигерии по музеям и памятникам:
Это действительно великий день, важный день для Нигерии. Сегодня мы подписываем соглашение о передаче некогда украденных предметов из страны. Так что это действительно большой шаг для нас.
Африканские страны годами боролись за возвращение произведений. В Нигерии считают, что передача бенинской бронзы, вероятно, усилит давление на Британский музей в Лондоне. В нем хранится самая большая и значительная коллекция данных изделий.
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