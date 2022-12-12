Лондон замело снегом. Полиция рекомендует не садиться за руль

Туман, снегопад и гололедица привели к перебоям в работе столичных аэропортов. Только в лондонском Хитроу отменены более 50 рейсов. Это самый загруженный аэропорт Британии и один из крупнейших в Европе. Помимо этого, число вызовов с просьбой оказать помощь на дороге выросло на 65 %, полиция рекомендует не садиться за руль. Тем более, что на метро точно будет быстрее. Ведь скорость движения на некоторых дорогах Лондона не превышает 10 километров в час.

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