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Лондон замело снегом. Полиция рекомендует не садиться за руль

12 декабря 2022 09:02
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Новости Великобритании. Снегопад вынуждает британцев менять планы. Нарушено движение по автотрассам и железным дорогам страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лондон замело снегом. Полиция рекомендует не садиться за руль-1

Туман, снегопад и гололедица привели к перебоям в работе столичных аэропортов. Только в лондонском Хитроу отменены более 50 рейсов. Это самый загруженный аэропорт Британии и один из крупнейших в Европе. Помимо этого, число вызовов с просьбой оказать помощь на дороге выросло на 65 %, полиция рекомендует не садиться за руль. Тем более, что на метро точно будет быстрее. Ведь скорость движения на некоторых дорогах Лондона не превышает 10 километров в час.

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# Природные катаклизмы # Новости Великобритании # Фотофакт

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