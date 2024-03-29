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Лондон отправил в Украину танки Challenger 2 без дополнительной брони

29 марта 2024 08:06
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В своей статье для Forbes военный обозреватель Дэвид Экс пишет о том, что Британия отправила свои танки Challenger 2 в Украину без дополнительного бронирования. Об этом пишет РИА Новости.

По его мнению, это объясняется тем, что дополнительное вооружение повысило бы общий вес танков, что ухудшило бы их маневренность.

Экс также отметил, что эти танки плохо поддаются маневрированию на мягких грунтах, что часто ведет к их пробуксовке. Помимо этого, он отмечает проблемы с орудиями танков: ствол нарезного орудия Challenger 2 отказывает после 500 снарядов, в то время как у гладкоствольных пушек этот срок составляет в полтора раза больше.

И наконец, Дэвид Экс заявляет, что танки Challenger 2 не годятся для Украины. Британия поставила Украине 14 таких машин, часть из которых уже уничтожена. Также были уничтожены десятки германских танков Leopard, а за прошедшие недели ВС Украины потеряли несколько американских M1 Abrams.

# Оружие и боеприпасы

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