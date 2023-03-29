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Лохматые газонокосилки. 150 овец будут следить за порядком на полях рядом с древними Помпеями

29 марта 2023 15:37
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Рядом с древними Помпеями слышится звон колокольчиков. Сюда только что доставили партию «лохматых газонокосилок». 150 овец будут следить за порядком на обширной территории к северу от места археологических раскопок. Так они защитят древние здания и руины от разрушительной растительности.

Лохматые газонокосилки. 150 овец будут следить за порядком на полях рядом с древними Помпеями-1

Гаспаре Де Мартино, пастух:
Мы снова вернулись на место руин, и для нас большая честь привести сюда пастись овец.

Лохматые газонокосилки. 150 овец будут следить за порядком на полях рядом с древними Помпеями-4

Овцам такое дело доверили не случайно. Нанимать людей и технику дороже. К тому же газонокосилки загрязняют воздух выхлопами. Химикаты использовать не хотят, чтобы не вредить почве и животному миру. Есть и другие причины.

Лохматые газонокосилки. 150 овец будут следить за порядком на полях рядом с древними Помпеями-7

Габриель Цухтригель, директор археологического парка Помпеи:
Растительность красивая, но она тоже может быть проблемой для руин. Если трава и другие растения растут внутри или на древних стенах и домах, это проблема. Поэтому мы пытаемся найти устойчивый подход ко всему, чтобы также избегать использования химических веществ и избегать роста растений на стенах.

Лохматые газонокосилки. 150 овец будут следить за порядком на полях рядом с древними Помпеями-10

Большинство гостей музея рады видеть овец. С ними здесь уютнее. Археологический комплекс Помпеи занимает 66 гектаров. Раскопки начались там 250 лет назад. Примерно 20-30 % территории пока не тронуты археологами. Помпеи – древнеримский город, который был погребен под слоем вулканического пепла после извержения Везувия в 79 году нашей эры.

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