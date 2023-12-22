Ливни вызвали масштабные наводнения в Калифорнии

Шторм, который обрушился на побережье Калифорнии еще в среду, 20 декабря, принес с собой проливные дожди, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь они вызвали масштабные наводнения.

По данным местных СМИ, затопленные трассы опасны для передвижения людей, которые совершают длительные переезды в связи с наступающими праздниками. Некоторые дороги полностью перекрыты, велика вероятность оползней. По прогнозам синоптиков, когда в США наступит утро пятницы, проливной дождь и потенциальные наводнения переместятся к Лос-Анджелесу и городам на юге штата. Возможны ливневые паводки, град и грозы.