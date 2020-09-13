Ливни, сели и песчаная буря. Анкару накрыл мощный ураган

Новости Турции. Мощный ураган обрушился на Анкару, а западную и северную части провинции накрыли сильные ливни и грозы. Все это привело к наводнениям и сходу селей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несколькими часами ранее на район турецкой столицы обрушилась песчаная буря, в результате которой местность на некоторое время буквально погрузилась в полумрак.