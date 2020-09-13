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Ливни, сели и песчаная буря. Анкару накрыл мощный ураган

13 сентября 2020 12:20
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Новости Турции. Мощный ураган обрушился на Анкару, а западную и северную части провинции накрыли сильные ливни и грозы. Все это привело к наводнениям и сходу селей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ливни, сели и песчаная буря. Анкару накрыл мощный ураган-1

Ливни, сели и песчаная буря. Анкару накрыл мощный ураган-3

Несколькими часами ранее на район турецкой столицы обрушилась песчаная буря, в результате которой местность на некоторое время буквально погрузилась в полумрак.

Ливни, сели и песчаная буря. Анкару накрыл мощный ураган-6

Ливни, сели и песчаная буря. Анкару накрыл мощный ураган-8

Сама песчаная буря до Анкары не дошла, однако видимость над городом значительно ухудшилась.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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