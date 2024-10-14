Ливан вывел свою армию на границу с Израилем

Конфликт на Ближнем Востоке развивается. Власти Ливана решили вывести свою армию на границу с Израилем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До этого страна лишь наблюдала за боями между ЦАХАЛ и «Хезболлой». Войска решено задействовать, чтобы добиться немедленного прекращения огня. Будут ли перед ливанскими подразделениями поставлены другие задачи, кроме миротворческих, могут ли они вступить в прямые столкновения с израильскими военными – не сообщается.