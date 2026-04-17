Ливан обвинил Израиль в нарушении перемирия

И без того хрупкое перемирие между Израилем и Ливаном может быть прекращено спустя всего несколько часов после его заключения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ливанские власти обвинили ЦАХАЛ в нарушении режима прекращения огня.

По их информации, несколько деревень на юге страны подверглись периодическим обстрелам, продолжаются удары по городам Аль-Хиам и Дбейбин. Как сообщает информагентство Ливана, израильские военные для атаки использовали артиллерию, пулеметы и беспилотники. Несмотря на это, ливанская армия не наносит пока ответных ударов. В армии обороны Израиля временно не комментируют ситуацию.