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Литве грозит утечка мозгов. IT-компании страны активно пакуют чемоданы из-за китайских санкций

21 января 2022 09:56
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Новости Литвы. В Литве начинается большой сход IT-компаний. Они активно рассматривают варианты переезда в другие страны из-за китайских санкций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литве грозит утечка мозгов. IT-компании страны активно пакуют чемоданы из-за китайских санкций-1

В ноябре в Вильнюсе открылось официальное представительство Тайваня, что привело в бешенство официальный Пекин. В ответ Китай исключил Литву из своей таможенной системы, практически парализовав двустороннюю торговлю. Потеря китайского рынка больно ударила по высокотехнологичному сектору Литвы.

Литве грозит утечка мозгов. IT-компании страны активно пакуют чемоданы из-за китайских санкций-4

Руководители IT-компаний встретились с президентом и главой МИД страны с намерением договориться о политическом решении этой проблемы. Но получили отказ. Теперь Литве грозит утечка мозгов.

# Санкции # Фотофакт

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