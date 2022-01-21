Литве грозит утечка мозгов. IT-компании страны активно пакуют чемоданы из-за китайских санкций

Новости Литвы. В Литве начинается большой сход IT-компаний. Они активно рассматривают варианты переезда в другие страны из-за китайских санкций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ноябре в Вильнюсе открылось официальное представительство Тайваня, что привело в бешенство официальный Пекин. В ответ Китай исключил Литву из своей таможенной системы, практически парализовав двустороннюю торговлю. Потеря китайского рынка больно ударила по высокотехнологичному сектору Литвы.