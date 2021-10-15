Литва заняла первое место по заболеваемости коронавирусом и третье по смертности в ЕС

Новости Литвы. Литва заняла первое место по заболеваемости COVID-19 и третье по смертности в Евросоюзе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За последние две недели в стране выявлено 972 новых случая на 100 тысяч жителей. Это самый большой показатель в ЕС. В связи с этим правительство намерено ускорить вакцинацию. Уже введены «зеленые паспорта». Они являются обязательными для посещения общественных мест. Ранее власти сообщили о разовых выплатах в размере 100 евро для пенсионеров, которые пройдут полный курс вакцинации.