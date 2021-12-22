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Литва закупит у США ракеты и противотанковые ракетные комплексы на 125 миллионов долларов

22 декабря 2021 08:52
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Новости Литвы. США одобрили продажу противотанковых ракетных комплексов Литве. 30 командно-пусковых установок и почти 350 ракет к ним обойдутся Вильнюсу в 125 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литва закупит у США ракеты и противотанковые ракетные комплексы на 125 миллионов долларов-1

Отмечается, что изначально Литва запрашивала покупку 10 командно-пусковых установок и 111 ракет, но потом внесла дополнения в свой запрос. По мнению американских властей, продажа этих вооружений будет способствовать «поддержке внешней политики и национальной безопасности США за счет помощи в усилении безопасности союзника по НАТО».

# Международная политика # Фотофакт

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