Литва закупит у США ракеты и противотанковые ракетные комплексы на 125 миллионов долларов

Новости Литвы. США одобрили продажу противотанковых ракетных комплексов Литве. 30 командно-пусковых установок и почти 350 ракет к ним обойдутся Вильнюсу в 125 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отмечается, что изначально Литва запрашивала покупку 10 командно-пусковых установок и 111 ракет, но потом внесла дополнения в свой запрос. По мнению американских властей, продажа этих вооружений будет способствовать «поддержке внешней политики и национальной безопасности США за счет помощи в усилении безопасности союзника по НАТО».