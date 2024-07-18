Литва выходит из Конвенции по кассетным боеприпасам, ссылаясь на изменившиеся условия и необходимость обороны. Об этом пишет ТАСС.

Это событие осудила Мексика, являющаяся нынешним лидером Конвенции, отметив, что это подрывает нормы международного гуманитарного права и ставит под угрозу безопасность страны и ее населения.

Конвенция, вступившая в силу в 2010 году, предусматривает запрет на применение кассетных боеприпасов и была ратифицирована 112 государствами. Среди государств, не присоединившихся к Конвенции, – США, Бразилия, Китай, Индия и Россия.