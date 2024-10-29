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Литва строит самую мощную в Балтии систему ПВО

29 октября 2024 10:44
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Литва приступила к созданию системы ПВО, которая станет самой мощной в странах Балтии. Об этом сообщили местные СМИ, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литва строит самую мощную в Балтии систему ПВО-2

Из бюджета будут выделены суммы, сопоставимые со всем оборонным бюджетом страны 10 лет назад. Из-за этого в военном ведомстве даже временно отказались от других статей расходов. В частности, от создания нового танкового батальона, который должен был стать ударной силой дивизии сухопутных войск. 

Вместо этого деньги пойдут на закупку систем ПВО средней дальности, предназначенных для уничтожения крылатых ракет, вертолетов и самолетов противника, а также зенитно-ракетных комплексов малой дальности. 

По мощности системы ПВО Литва оставит далеко позади своих соседей. Латвия и Эстония попросту не могут себе такого позволить из-за ограниченных бюджетов.

# Международная политика

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