Литва строит самую мощную в Балтии систему ПВО

Литва приступила к созданию системы ПВО, которая станет самой мощной в странах Балтии. Об этом сообщили местные СМИ, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из бюджета будут выделены суммы, сопоставимые со всем оборонным бюджетом страны 10 лет назад. Из-за этого в военном ведомстве даже временно отказались от других статей расходов. В частности, от создания нового танкового батальона, который должен был стать ударной силой дивизии сухопутных войск.

Вместо этого деньги пойдут на закупку систем ПВО средней дальности, предназначенных для уничтожения крылатых ракет, вертолетов и самолетов противника, а также зенитно-ракетных комплексов малой дальности.

По мощности системы ПВО Литва оставит далеко позади своих соседей. Латвия и Эстония попросту не могут себе такого позволить из-за ограниченных бюджетов.