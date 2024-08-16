Литва разрешит въезд автомобилей граждан Беларуси, имеющих визу или ВНЖ в прибалтийской республике

Этим утром на сайте таможни Литвы появилась информация, что власти разрешат въезд автомобилей с белорусскими номерами для граждан, официально проживающих на территории балтийской республики, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новым постановлением правительства Литвы предусматривается возможность применения исключений для введенного ранее запрета на въезд в страну автомобилей с белорусскими номерами. Ранее сообщалось, что запрет распространится на все машины, независимо от гражданства владельца или водителя.

Накануне вечером перед литовским пунктом пропуска выстроилась многокилометровая очередь. Люди надеялись успеть пересечь границу. Однако контролирующие органы сопредельной стороны делали все возможное, чтобы замедлить процесс оформления транспорта. А те, кто все же смог въехать в страну, обязаны покинуть Евросоюз до 18 января 2025 года. Иначе автомобиль конфискуют, а владельцу придется заплатить штраф.

Введение этого запрета – полный абсурд. Литва (ее бизнес и экономика) больше всех пострадает от ограничений, это понимают все. Однако Вильнюс не впервые принимает решения, не поддающиеся никаким логическим объяснениям.