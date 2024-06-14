Литва принимает очередные учения. В них задействованы около тысячи солдат НАТО, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это военные из Великобритании, США, Латвии, Германии и других стран. Цель маневров – укрепить взаимодействие добровольцев с другими армейскими подразделениями и союзниками. Отработка боевых действий прошла не только на полигонах, но и на гражданских объектах. Местные жители публикуют фото последствий.