Литва планирует потратить ещё 500 млн евро на НАТО

Новости Литвы. Увеличить свою оборонную мощь решили в Литве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там власти планирует потратить еще 500 миллионов евро на НАТО.

Эти деньги нужны для реализации проектов военной мобильности, что позволит стране принять еще больше войск альянса. Как отметили в Министерстве транспорта и коммуникаций Литвы, большая часть денег будет потрачена на автомобильные и железные дороги, аэропорты и морские порты. Благодаря этому солдаты НАТО смогут комфортнее передвигаться по всем направлениям. Правда, об удобствах для самих литовцев в ведомстве ничего не сказали.