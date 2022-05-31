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Литва планирует потратить ещё 500 млн евро на НАТО

31 мая 2022 18:28
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Новости Литвы. Увеличить свою оборонную мощь решили в Литве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там власти планирует потратить еще 500 миллионов евро на НАТО.

Литва планирует потратить ещё 500 млн евро на НАТО-1

Эти деньги нужны для реализации проектов военной мобильности, что позволит стране принять еще больше войск альянса. Как отметили в Министерстве транспорта и коммуникаций Литвы, большая часть денег будет потрачена на автомобильные и железные дороги, аэропорты и морские порты. Благодаря этому солдаты НАТО смогут комфортнее передвигаться по всем направлениям. Правда, об удобствах для самих литовцев в ведомстве ничего не сказали.

# Международная политика # Фотофакт

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