Литва планирует перевести свою промышленность на военные рельсы

Литва намерена перевести свою промышленность на военные рельсы. Об этом сообщил министр обороны страны. Для этого, по его словам, создается соответствующая правовая база, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поправки в законодательство должны облегчить сотрудничество местных предприятий военно-промышленного комплекса с западными компаниями и увеличить инвестиции в производство вооружений. Деньги глава военного ведомства предлагает взять у бизнеса, увеличив налог на прибыль для производителей до 16 %. Вероятность такого сценария развития ситуации высока. В литовском Министерстве обороны уже подбили бухгалтерию – 120 миллионов евро в год может составить сумма дополнительного сбора. В конечном итоге это приведет к ухудшению экономики предприятий, удорожанию выпускаемой продукции и другим проблемам. Ведь, по их мнению, эти действия необходимы для обеспечения национальной безопасности. Видимо, исходя из таких же соображений литовцы продолжают бряцать оружием у наших границ. В стране проходят учения НАТО «Стремительный леопард». Военные блока отрабатывают тактические атаки на условного противника. Маневры продлятся до 14 апреля.