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Литва планирует перевести свою промышленность на военные рельсы

09 апреля 2024 10:49
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Литва намерена перевести свою промышленность на военные рельсы. Об этом сообщил министр обороны страны. Для этого, по его словам, создается соответствующая правовая база, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литва планирует перевести свою промышленность на военные рельсы-1

Поправки в законодательство должны облегчить сотрудничество местных предприятий военно-промышленного комплекса с западными компаниями и увеличить инвестиции в производство вооружений. Деньги глава военного ведомства предлагает взять у бизнеса, увеличив налог на прибыль для производителей до 16 %. Вероятность такого сценария развития ситуации высока. В литовском Министерстве обороны уже подбили бухгалтерию – 120 миллионов евро в год может составить сумма дополнительного сбора. В конечном итоге это приведет к ухудшению экономики предприятий, удорожанию выпускаемой продукции и другим проблемам. Ведь, по их мнению, эти действия необходимы для обеспечения национальной безопасности. Видимо, исходя из таких же соображений литовцы продолжают бряцать оружием у наших границ. В стране проходят учения НАТО «Стремительный леопард». Военные блока отрабатывают тактические атаки на условного противника. Маневры продлятся до 14 апреля.

# Международная политика

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