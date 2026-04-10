Литва переместит склады с государственным резервом дальше от рубежей с Беларусью

Литовские власти решили переместить склады с государственным резервом дальше от границы с Беларусью – речь идет о запасах продовольствия, горючего и других жизненно важных товаров.

Несмотря на то что строительство новых объектов обычно занимает годы, заявлено, что текущая обстановка требует быстрых действий. Уже перевезено около 60 % запасов, ранее хранившихся у белорусской границы. Известно, что за последние три года на формирование и содержание резерва Литва потратила примерно 13 миллионов евро.