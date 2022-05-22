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Литва отказалась от российской электроэнергии

22 мая 2022 11:07
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Литва отказалась от электроэнергии из России. Ее импорт прекращен сегодня, 22 мая. Теперь расчет на собственное производство и импорт из ЕС через Латвию, Польшу и Швецию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литва отказалась от российской электроэнергии-1

Но смогут ли новые цепочки поставок покрыть потребности? Вопрос остается открытым. Экономисты обращают внимание, к чему привела покупка газа и нефти по новым схемам. От российского сырья Вильнюс отказался лишь несколько месяцев назад. Этого хватило, чтобы в стране резко упал уровень жизни, а цены взлетели буквально на все. Люди включили жесткий режим экономии семейного бюджета.

# Электроснабжение # Фотофакт

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