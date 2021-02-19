Литва оказалась в лидерах по избыточной смертности среди стран ЕС

Новости Литвы. Литва вышла в лидеры по избыточной смертности среди стран Евросоюза. Этот показатель эксперты рассчитывали, фиксируя увеличение общего числа смертей от любой причины по сравнению со статистикой смертей в предшествующие годы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хотя повышенная смертность наблюдалась в Европе в течение всего года из-за пандемии коронавируса, пики и интенсивность вспышек в разных странах различались. Так, в декабре 2020 года в тройке лидеров по избыточной смертности оказались Лихтенштейн, Словения и Литва.

По мнению экспертов, причина печального итога кроется не только в пандемии. В прибалтийской республике уровень жизни неуклонно снижается. Риск бедности в стране превысил 20 %.