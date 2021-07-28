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Литва не справляется с количеством нелегальных мигрантов. Жители страны протестуют

28 июля 2021 13:57
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Новости Литвы. Миграционный кризис в Литве выходит из-под контроля. Страна не справляется с потоком нелегалов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литва не справляется с количеством нелегальных мигрантов. Жители страны протестуют-1

Сами литовцы открыто заявляют протест политике правительства в отношении мигрантов. Градус напряженности будет только расти – прогнозируют эксперты. 

Митинг против миграционной политики в Литве закончился столкновением с полицией

27 июля мирный митинг против миграционной политики литовских властей завершился столкновениями с правоохранителями.

# Акции протеста # Фотофакт

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