Литва не справляется с количеством нелегальных мигрантов. Жители страны протестуют

Новости Литвы. Миграционный кризис в Литве выходит из-под контроля. Страна не справляется с потоком нелегалов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Литвы. Миграционный кризис в Литве выходит из-под контроля. Страна не справляется с потоком нелегалов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сами литовцы открыто заявляют протест политике правительства в отношении мигрантов. Градус напряженности будет только расти – прогнозируют эксперты.
Митинг против миграционной политики в Литве закончился столкновением с полицией
27 июля мирный митинг против миграционной политики литовских властей завершился столкновениями с правоохранителями.