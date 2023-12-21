Прямой эфир

Литва не готова разместить у себя на постоянной основе боевую бригаду Бундесвера

21 декабря 2023 11:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Литва оказалась не готова разместить у себя на постоянной основе боевую бригаду Бундесвера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Примечательно, что об этом Вильнюс давно просил Берлин. И когда тот согласился, неожиданно возникла проблема – отсутствие денег.

Литва не готова разместить у себя на постоянной основе боевую бригаду Бундесвера-1

Об этом сообщило крупное немецкое издание. Минобороны Германии подготовило к отправке 5 000 военных, которые должны будут прибыть в страну, как только Литва создаст для этого все необходимые условия. И тут оказалось, что построить базы, склады и прочую инфраструктуру, отвечающую стандартам НАТО, ей не по силам. Именно из-за финансовых проблем. Вильнюс оказался перед серьезным выбором: либо выделять средства на модернизацию своей армии, либо содержать чужую.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Порошенко в Раде сообщил о больших проблемах у ВСУ
21 декабря 2023 10:51

Порошенко в Раде сообщил о больших проблемах у ВСУ

Welt: ВСУ не хватает людей для обучения на танках Leopard 2
21 декабря 2023 09:56

Welt: ВСУ не хватает людей для обучения на танках Leopard 2

Восточное побережье США оказалось затопленным из-за разлива рек
21 декабря 2023 09:19

Восточное побережье США оказалось затопленным из-за разлива рек