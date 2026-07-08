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Литва может снять запрет на размещение ядерного оружия

08 июля 2026 06:25
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Сейм Литвы согласился рассмотреть законопроект об отмене запрета на размещение ядерного оружия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литва может снять запрет на размещение ядерного оружия-2

За предложение высказалось подавляющее большинство депутатов. Документ предполагает исключение из Конституции статьи, запрещающей на территории страны оружие массового поражения. Ранее с таким предложением выступал министр обороны, отмечая, что Литва – единственная страна НАТО, самостоятельно установившая подобный запрет.

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