Литва может снять запрет на размещение ядерного оружия

Сейм Литвы согласился рассмотреть законопроект об отмене запрета на размещение ядерного оружия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сейм Литвы согласился рассмотреть законопроект об отмене запрета на размещение ядерного оружия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За предложение высказалось подавляющее большинство депутатов. Документ предполагает исключение из Конституции статьи, запрещающей на территории страны оружие массового поражения. Ранее с таким предложением выступал министр обороны, отмечая, что Литва – единственная страна НАТО, самостоятельно установившая подобный запрет.