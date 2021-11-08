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«Литва может быть гостеприимной». В Вильнюсе люди вышли на улицы в защиту мигрантов

08 ноября 2021 08:06
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Новости Литвы. В Вильнюсе прошла акция протеста в защиту мигрантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Литва может быть гостеприимной». В Вильнюсе люди вышли на улицы в защиту мигрантов-1

Сотни людей вышли на улицы города с лозунгами «Литва может быть гостеприимной» и «Просить убежища не преступление». Демонстранты недовольны политикой властей по отношению к беженцам.  

«Литва может быть гостеприимной». В Вильнюсе люди вышли на улицы в защиту мигрантов-4

В первую очередь, протестующие требуют прекратить принудительную высылку мигрантов, а также создать им условия для подачи прошения об убежище.  

«Литва может быть гостеприимной». В Вильнюсе люди вышли на улицы в защиту мигрантов-7

На данный момент Департамент миграции Литвы рассмотрел около 1,5 тысяч прошений из более чем 3 тысяч. Положительный ответ получили только шесть человек.  

# Беженцы # Фотофакт

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