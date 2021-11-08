«Литва может быть гостеприимной». В Вильнюсе люди вышли на улицы в защиту мигрантов

Новости Литвы. В Вильнюсе прошла акция протеста в защиту мигрантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотни людей вышли на улицы города с лозунгами «Литва может быть гостеприимной» и «Просить убежища не преступление». Демонстранты недовольны политикой властей по отношению к беженцам.

В первую очередь, протестующие требуют прекратить принудительную высылку мигрантов, а также создать им условия для подачи прошения об убежище.