Литовские учителя запланировали забастовку из-за низких зарплат

15 сентября в школах прервут уроки на два часа. Если эта стачка не даст результатов, то в конце сентября будет объявлена полноценная забастовка. В этом учителей поддержит Литовский союз школьников. В планах объединения устроить шествие от школ к Министерству образования и науки, а также к парламенту. Пока официальный Вильнюс игнорирует все заявления от педагогов. Предложений, как урегулировать ситуацию, со стороны правительства нет. Ранее в Минобразования отметили, что требования профсоюза просто невыполнимы для госбюджета.