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Литовские учителя запланировали забастовку из-за низких зарплат

24 августа 2023 17:02
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Новости Литвы. Недовольные условиями труда и низкими зарплатами литовские учителя заявили о намерении провести предупредительную забастовку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литовские учителя запланировали забастовку из-за низких зарплат-1

15 сентября в школах прервут уроки на два часа. Если эта стачка не даст результатов, то в конце сентября будет объявлена полноценная забастовка. В этом учителей поддержит Литовский союз школьников. В планах объединения устроить шествие от школ к Министерству образования и науки, а также к парламенту. Пока официальный Вильнюс игнорирует все заявления от педагогов. Предложений, как урегулировать ситуацию, со стороны правительства нет. Ранее в Минобразования отметили, что требования профсоюза просто невыполнимы для госбюджета.

# Забастовка # Новости Литвы # Фотофакт

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