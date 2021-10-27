Литовские пограничники применили слезоточивый газ в лагере для мигрантов

Новости Литвы. Слезоточивый газ пришлось применить сотрудникам пограничной охраны Литвы для наведения порядка в центре размещения нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все началось с ссоры нелегалов, которые не поделили вещи. После того как литовские пограничники попытались унять конфликтующие стороны, те напали на них. Одна из женщин даже умудрилась укусить несколько военных. Чтобы усмирить, толпу пришлось применить жесткую силу и слезоточивый газ.